четверо работников должны были выполнить определённую работу за определённый срок. каждый из них работал с одинаковой скоростью,однако после первого дня работы двое уволились.двое оставших могут закончить работу на два дня позж...

Математика

четверо работников должны были выполнить определённую работу за определённый срок. каждый из них работал с одинаковой скоростью,однако после первого дня работы двое уволились.двое оставших могут закончить работу на два дня позже запланировоного срока. сколько дней первоначально отводилось для выполнения всего обьёма работы?

Автор: Гость