Четверо учащихся 9 «А» класса решили сыграть в футбол с командой противников из параллельного 9 «Б» класса. Ребята, можно ли расставить участников команды из 9 «А» класса таким образом, чтобы парные расстояния между ними были 1...

Математика

Четверо учащихся 9 «А» класса решили сыграть в футбол с командой противников из параллельного 9 «Б» класса. Ребята, можно ли расставить участников команды из 9 «А» класса таким образом, чтобы парные расстояния между ними были 1, 2, 3, 4, 5 и 6 метров? Ответ поясните.

Автор: Гость