Четверо учащихся 9 «А» класса решили сыграть в футбол с командой противников из параллельного 9 «Б» класса. Ребята, можно ли расставить участников команды из 9 «А» класса таким образом, чтобы парные расстояния между ними были 1...
Математика
Четверо учащихся 9 «А» класса решили сыграть в футбол с командой противников из параллельного 9 «Б» класса. Ребята, можно ли расставить участников команды из 9 «А» класса таким образом, чтобы парные расстояния между ними были 1, 2, 3, 4, 5 и 6 метров? Ответ поясните.
Ответ(ы):
Гость:
Да можно раставить противников
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