Четверокласснику Семёну купили новое покрывало для кровати.Какие размеры могло иметь это покрывало? 1)15мм х 20мм 2)15см х 40 см 3)150 см х 200 см 4)10 дм х 4 дм

Математика

Четверокласснику Семёну купили новое покрывало для кровати.Какие размеры могло иметь это покрывало? 1)15мм х 20мм 2)15см х 40 см 3)150 см х 200 см 4)10 дм х 4 дм

Автор: Гость