Четверокласснику Семёну купили новое покрывало для кровати.Какие размеры могло иметь это покрывало? 1)15мм х 20мм 2)15см х 40 см 3)150 см х 200 см 4)10 дм х 4 дм
Математика
Четверокласснику Семёну купили новое покрывало для кровати.Какие размеры могло иметь это покрывало? 1)15мм х 20мм 2)15см х 40 см 3)150 см х 200 см 4)10 дм х 4 дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 дм на 4 дм ...........................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Математика
В школе 20 кабинетов, в каждом кабинете стоит по 20 столов, а у каждого стола - по 2 стула. После учебного года в школе осталось 387 целых стульев....
Математика
Математика