Четвертое лишнее. (Письменно объясните принцип выполнения задания) 1.Блюдца, оконца, полотенца, кольца. 2.Фанера, пионер,кашне, нерв. 3.Томительный, утомительный, томный, пятитомный.

Русский язык
Четвертое лишнее. (Письменно объясните принцип выполнения задания) 1.Блюдца, оконца, полотенца, кольца. 2.Фанера, пионер,кашне, нерв. 3.Томительный, утомительный, томный, пятитомный.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Скорее всего, ответ кольца, ибо здесь нет уменьшительно-ласкательного суффикса.  2. Кашне - заимствованное из французского слово. 3. Пятитомный, ибо это единственное прилагательное, которое не является качеством человека. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Номер 137 спасибо заранее
Ответить
Химия
8 КЛАСС!! ПОМОГИТЕ ЧЕМ СМОЖИТЕ!!!! 1. Составьте уравнения реакций: гидроксид кальция и угольная кислота, нитрат магния, карбонат лития. 2.Закон...
Ответить
Математика
После того как на вязание варежек для Внуков бабушка израсходовала 8 Мотков пряжи по 95 грамм каждый у неё осталось еще 2 таких же мотка пряжи Скол...
Ответить
Математика
2 поезда ехали на встречу друг другу 1 из города А в город В скорость 1 поезда 73/км ч ?? 2 неизвестно они встретитьсь через 4 часа . Сколько будет...
Ответить
Русский язык
Отгадай загадки Спиши вставляя пропущенные буквы Найди и подчеркни глаголы Весной веселит летом холодит осенью питает зимой согревает как что будет...
Ответить