Четвертое лишнее. (Письменно объясните принцип выполнения задания) 1.Блюдца, оконца, полотенца, кольца. 2.Фанера, пионер,кашне, нерв. 3.Томительный, утомительный, томный, пятитомный.

Гость: Гость:

1. Скорее всего, ответ кольца, ибо здесь нет уменьшительно-ласкательного суффикса. 2. Кашне - заимствованное из французского слово. 3. Пятитомный, ибо это единственное прилагательное, которое не является качеством человека.