Четвёртое,пятое и шестое!!!!! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
Русский язык
Четвёртое,пятое и шестое!!!!! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы):
Гость:
4 1)Родительный падеж,1 склонение 2)Дательный падеж,1 склонение 3)Творительный падеж,1 склонение 4)Предложеный падеж,2 склонение 5)Предложеный падеж,2 склонение 5 1)"ь" 3 склонение,Р.п,мн.ч;без "ь"2 склонение,М.р.ед.ч,Им.п 2)"ь" 3 склонение,ж.р,ед.ч,им.п 3)без "ь" М.р,2 склонение,ед.ч,в.п 6
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