Четыре чашки и один кувшин для воды весят столько, сколько 17 свинцовых шариков. Ку??шин весит столько сколько 17 свинцовых шариков. Кувшин весит столько, сколько одна чашка и 7 шариков. Сколько шариков уравновешивают кувшин?
Математика
Четыре чашки и один кувшин для воды весят столько, сколько 17 свинцовых шариков. Ку??шин весит столько сколько 17 свинцовых шариков. Кувшин весит столько, сколько одна чашка и 7 шариков. Сколько шариков уравновешивают кувшин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Введём обозначения: ч - чашка, к - кувшин, ш - шарик. Тогда, по условиям задачи можно записать следующие уравнения: 1) 4ч + 1к = 17ш 2) 1к = 1ч + 7ш (эти данные подставим в первое уравнение) 4ч+1ч+7ш=17ш 5ч=17ш-7ш 5ч=10ш (обе части уравнения делим на 5) 1ч=2ш (подставляем полученные данные во второе уравнение) 1к=1ч+7ш=2ш+7ш=9ш Итак, получаем: кувшин уравновесят 9 шариков.
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