Четыре чашки и один кувшин для воды весят столько, сколько 17 свинцовых шариков. Ку??шин весит столько сколько 17 свинцовых шариков. Кувшин весит столько, сколько одна чашка и 7 шариков. Сколько шариков уравновешивают кувшин?

Математика

Четыре чашки и один кувшин для воды весят столько, сколько 17 свинцовых шариков. Ку??шин весит столько сколько 17 свинцовых шариков. Кувшин весит столько, сколько одна чашка и 7 шариков. Сколько шариков уравновешивают кувшин?

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