Четыре девочки поют песни, аккомпанируя друг другу. Каждый раз одна из них играет ??а фортепьяно, а остальные три поют. Вечером они посчитали, что Аня спела 8 песен, Таня - 6 песен, Оля - 3 песни, а Катя - 7 песен. Сколько раз ...

Математика
Четыре девочки поют песни, аккомпанируя друг другу. Каждый раз одна из них играет ??а фортепьяно, а остальные три поют. Вечером они посчитали, что Аня спела 8 песен, Таня - 6 песен, Оля - 3 песни, а Катя - 7 песен. Сколько раз аккомпанировала Таня? Обоснуйте свой ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+8+7=18раз по количеству спетых песен её подружек
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