Четыре девочки поют песни, аккомпанируя друг другу. Каждый раз одна из них играет ??а фортепьяно, а остальные три поют. Вечером они посчитали, что Аня спела 8 песен, Таня - 6 песен, Оля - 3 песни, а Катя - 7 песен. Сколько раз ...

Математика

Четыре девочки поют песни, аккомпанируя друг другу. Каждый раз одна из них играет ??а фортепьяно, а остальные три поют. Вечером они посчитали, что Аня спела 8 песен, Таня - 6 песен, Оля - 3 песни, а Катя - 7 песен. Сколько раз аккомпанировала Таня? Обоснуйте свой ответ.

Автор: Гость