Четыре дня35 страниц в день,а потом ещё 65 страниц. Сколько страниц осталось ему про??итать, если в книге 420 страниц?

Математика
Четыре дня35 страниц в день,а потом ещё 65 страниц. Сколько страниц осталось ему про??итать, если в книге 420 страниц?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
35*4=140(стр) за 4 дня 140+65=205(стр) 420-205=215(стр) осталось прочитать
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