Четыре дня35 страниц в день,а потом ещё 65 страниц. Сколько страниц осталось ему про??итать, если в книге 420 страниц?

Математика

Четыре дня35 страниц в день,а потом ещё 65 страниц. Сколько страниц осталось ему про??итать, если в книге 420 страниц?

Автор: Гость