Четыре волшебных слова из книжки александра шибаева и одно не волшебное.какое не ??олшебное?а)навес;б)камыш;в)банка;г)купил;д)кивну.
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Четыре волшебных слова из книжки александра шибаева и одно не волшебное.какое не ??олшебное?а)навес;б)камыш;в)банка;г)купил;д)кивну.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю б)камыш потому что только это может быть правельным ответом
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