Чей идеал выражает народная сказка и чей идеал выражает ли ературная(авторская)
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Чей идеал выражает народная сказка и чей идеал выражает ли ературная(авторская)
Ответ(ы):
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Братья Гримм написали сказку о своем народе, для немецких слушателей, а Пушкин – о русских людях. Немецкие ученые-филологи братья Гримм записывали сказки от народных сказителей, сознательно стремясь сохранить народный дух и народный язык. Пушкин создает свою неповторимую сказку. Она отличается от сказки братьев Гримм и сюжетом, и героями, и языком. Сказка Пушкина более поэтична, красочна. Сравним две сказки-«Белоснежку» братьев Гримм и «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях.В этих сказках много общего: а.герои- мать, мачеха, жених, семь друзей. б. есть ли похожие события- падчерица изгоняется мачехой из дома, находит приют в лесу, мачеха хочет ее убить, героиню выручают друзья, а затем оживляет принц. Сказка братьев Гримм написана в прозе. Сказка Пушкина- в стихах, красивым литературным языком. Пушкин не просто пересказал известный сюжет, а написал авторскую сказку, в которой многое изменил в связи с тем, что хотел выразить свои собственные идеалы, мысли, представления о жизни. Сказка братьев Гримм рассказывается ради традиционно народной идеи: наказание, и порой очень жестокое, злых сил и вознаграждение слабых и беззащитных.
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