Чи має молекула електричний заряд?
Разное
Чи має молекула електричний заряд?
Ответ(ы):
Гость:
Молекула не має електричного заряду, вона електронейтральна
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