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Чи може існувати озеро з прісною водою на Місяці?
Чи може існувати озеро з прісною водою на Місяці?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ні бо там нема кисню
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