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Чи може тіло рухатись з великою швидкістю,але малим прискоренням?
Чи може тіло рухатись з великою швидкістю,але малим прискоренням?
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Так так так так тактак
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