Чи може винкти билина в наші часі

Чи може винкти билина в наші часі

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Зараз можуть рости діти які через деякий проміжок часу можуть писати билини і складати вірші. Тому не думайте що тільки колись могли складати билини
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