Чи можна користуватись залізним ковшем для виливання алюмінієвих деталей

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Чи можна користуватись залізним ковшем для виливання алюмінієвих деталей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так. Температура плавлення алюмінію нижча ніж заліза
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