Чи можна користуватись залізним ковшем для виливання алюмінієвих деталей
Разное
Чи можна користуватись залізним ковшем для виливання алюмінієвих деталей
Ответ(ы):
Гость:
Так. Температура плавлення алюмінію нижча ніж заліза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предлож...
Разное
Разное
2. Формула полной вероятности. Формула Байеса Варианты 11-20 (N – номер варианта) Имеются две урны: в первой (N – 5) белых шаров и (30 – N) черных ...
Разное
Подверите к данным существительным подходящие по смыслу прилагательные.Запишите полученные словосочетания . I. Парк,вечер,экзамен,плащ,улица. II. Ф...