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чи можна забувати свої помилки чи помилки в історії свого народу ?
чи можна забувати свої помилки чи помилки в історії свого народу ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Помилки не потрібно забувати, аби не допустити їх повторення.
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