чи можна забувати свої помилки чи помилки в історії свого народу ?

чи можна забувати свої помилки чи помилки в історії свого народу ?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Помилки не потрібно забувати, аби не допустити їх повторення. 
Похожие вопросы