Чи однакові шляхи проїдуть електовоз і останній вагон потяга за той самий час?

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Чи однакові шляхи проїдуть електовоз і останній вагон потяга за той самий час?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так, проїдуть одинакові шляхи.
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