Чи однакові шляхи проїдуть електовоз і останній вагон потяга за той самий час?
Разное
Чи однакові шляхи проїдуть електовоз і останній вагон потяга за той самий час?
Ответ(ы):
Гость:
Так, проїдуть одинакові шляхи.
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