чи подобаеться тобі конвалія
Қазақ тiлi
чи подобаеться тобі конвалія
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дивовижна квитка конвалія.Вона цвіте у травні.Білі квіточки висять на маленьких ніжках,хиляться донизу.Конвалія чудово пахне свіжістю і розпалом весни.Цю квітку краще вирощувати у саду бо в природі вона зникає.
Гость:
Конвалія-гарна квітка.Зацвітає вона у травні.На тоненькому стебельці спочатку з'являються зелені кульки,це майбутні дзвіночки.Білі квіточки висять на маленьких ніжках.Стебельцібіз дзвіночками оточені цупкими зеленими листочками. Конвалія-чудово пахне свіжістю і весною.В природі ця квітка знакає.Бережіть конвалію!!!
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