чи подобаеться тобі конвалія

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Дивовижна квитка конвалія.Вона цвіте у травні.Білі квіточки висять на маленьких ніжках,хиляться донизу.Конвалія чудово пахне свіжістю і розпалом весни.Цю квітку краще вирощувати у саду бо в природі вона зникає.