Чи відрізняються молекули води і водяної пари? Як змінилися рух і розміщення моле??ул, коли вода перетворилася в пару?
Физика
Чи відрізняються молекули води і водяної пари? Як змінилися рух і розміщення моле??ул, коли вода перетворилася в пару?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мою думку, вони не так щільно прилягають тепер один до одної) Не знаю більше змін
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