Чи з одинакових молекул складається вода в твердому, рідкому і газоподібному стані?

Чи з одинакових молекул складається вода в твердому, рідкому і газоподібному стані?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
По-моэму, так, але вiдстань мiж ними буде рiзна
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