Чи знаєш ти українську народну казку, у якій пан загадав дівчині прийти до нього в гості так, щоб ні йшла, ні їхала, ні взута, ні боса, ні з гостинцем, ні без гостинця?

Разное
Чи знаєш ти українську народну казку, у якій пан загадав дівчині прийти до нього в гості так, щоб ні йшла, ні їхала, ні взута, ні боса, ні з гостинцем, ні без гостинця?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Відповідь-мудра дівчина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Назрин запланировала решить 120 задач. Каждый день она решала на 6 задач больше чем в предыдущий день. сколько задач решила назрин в первый день ес...
Ответить
Разное
Чему будет равна кинетич. энергия свободного падения тела массой 5кг через 5с после начала падения
Ответить
Разное
Товар уценили на 20% при этом он стал стоить 1680 рублей.сколько стоит товар?
Ответить
Разное
Вы посещаете школе библиотеку по каталогу нашел интересную книгу ты рассмотри иллюстрации к рассказу Какая чудесная история произошла с Машей ...
Ответить
Разное
Нужны примеры взаимодействия: 1) Права на политику и политику на право 2)право на культуру и культуру на право 3)право на экономику и экономику на ...
Ответить
Разное
В росии впервые в мире было организовано какое производство
Ответить
Разное
Синоним к слову " с боку на бок", "благодаря хозяину", "сразгона"
Ответить
Разное
Замените звездочки цифрами так, чтобы равенство стало верным и все девять цифр были различными:***+**=1056 Помогите плиз!!!!!!!
Ответить
Разное
Как правильно написать? Завтра в 7:40 выходИм или выходЕм?
Ответить
Разное
За 5 дней в семье израсходовали 10 кг овощи. Сколько овощей израсходовали за 3 дня ,если каждый день расходовали овощи поровну?
Ответить