Чи знаєш ти українську народну казку, у якій пан загадав дівчині прийти до нього в гості так, щоб ні йшла, ні їхала, ні взута, ні боса, ні з гостинцем, ні без гостинця?

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Чи знаєш ти українську народну казку, у якій пан загадав дівчині прийти до нього в гості так, щоб ні йшла, ні їхала, ні взута, ні боса, ні з гостинцем, ні без гостинця?

Автор: Гость