Чим духовно збагачує нас вивчення життя і творчості Т. Шевченка?

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Чим духовно збагачує нас вивчення життя і творчості Т. Шевченка?
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Автор: Гость
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Гость:
вибач,зараз не можу
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