Чим саргазум відрізняється від інших бурих водоростей ?
Биология
Чим саргазум відрізняється від інших бурих водоростей ?
Ответ(ы):
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Водорості та рослини відносяться до одного царству Рослин. Завдяки водоростям, автотрофним піонерам, змогли з’явитися більш спеціалізовані і високоорганізовані піддані царства Флори.водорості Водорості зародилися на нашій планеті 800 мільйонів років тому. Відомо близько 50-ти тисяч видів цих організмів. Вивченням цих живих організмів займається наука альгологія. Їх-то в першу чергу і дивує ця група рослин своїм видовим та морфологічним різноманітністю — водорості можуть бути одноклітинними, колоніальними, багатоклітинними. Розмір окремих одноклітинних не дозволяє розглянути їх без мікроскопа. Деякі представники багатоклітинних — наприклад, бура макроциста, виростають у довжину на декілька десятків метрів. Але навіть у цих гігантів тіло не диференційоване на органи. До речі, «тіло» водоростей іменується слоєвіщем або талломом.
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