Чим відрізняється життя людей в енеоліті від неолітичного?
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Чим відрізняється життя людей в енеоліті від неолітичного?
Ответ(ы):
Гость:
Что? Извините я не понимаю украинский язык
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