ЧиннО почему О торжествеННый почему две нн слаДкий почему д направо почему вместе

Чинно пишется буква о, потому что это наречие, а у наречий пишется суффикс о, т. к. суффикса а не бывает. торжественный пишется две буквы н, потому что это прилагательное, а у прилагательных всегда пишется суффикс енн с двумя н. сладкий пишется буква д, проверочное слово- сладок. направо пишется слитно так как это наречие места, а наречия места(например налево, направо, снизу сверху, и т. д.) всегда пишутся слитно