Числа 55,56,45,53,5 имеют одно общее свойство какое это свойство?отметь верный ответ 1) в записи есть цифра 5 2) запись начинается с цифры 5 3) двузначные 4) нечетные

Математика

Числа 55,56,45,53,5 имеют одно общее свойство какое это свойство?отметь верный ответ 1) в записи есть цифра 5 2) запись начинается с цифры 5 3) двузначные 4) нечетные

Автор: Гость