Числа 55,56,45,53,5 имеют одно общее свойство какое это свойство?отметь верный ответ 1) в записи есть цифра 5 2) запись начинается с цифры 5 3) двузначные 4) нечетные
Математика
Числа 55,56,45,53,5 имеют одно общее свойство какое это свойство?отметь верный ответ 1) в записи есть цифра 5 2) запись начинается с цифры 5 3) двузначные 4) нечетные
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Правильный ответ - 1) легкотня)
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