Числа от 1 до 6 поделили на две группы по три числа. Докажите, что произведение чисе?? в одной из групп больше 28.
Математика
Числа от 1 до 6 поделили на две группы по три числа. Докажите, что произведение чисе?? в одной из групп больше 28.
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