Числа от 1 до 6 поделили на две группы по три числа. Докажите, что произведение чисе?? в одной из групп больше 28.

Математика

Числа от 1 до 6 поделили на две группы по три числа. Докажите, что произведение чисе?? в одной из групп больше 28.

Автор: Гость