числитель дроби на 1 меньше ее знаменателя. если прибавить к числителю 3, а к знаменателю 18, то полученная дробь будет на 1 меньше исходной. найдите исходную дробь. решить с помощью квадратного уравнения.

Алгебра

числитель дроби на 1 меньше ее знаменателя. если прибавить к числителю 3, а к знаменателю 18, то полученная дробь будет на 1 меньше исходной. найдите исходную дробь. решить с помощью квадратного уравнения.

Автор: Гость