числитель дроби на 1 меньше ее знаменателя. если прибавить к числителю 3, а к знаменателю 18, то полученная дробь будет на 1 меньше исходной. найдите исходную дробь. решить с помощью квадратного уравнения.
Алгебра
числитель дроби на 1 меньше ее знаменателя. если прибавить к числителю 3, а к знаменателю 18, то полученная дробь будет на 1 меньше исходной. найдите исходную дробь. решить с помощью квадратного уравнения.
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Гость:
Нехай х числитель (х/х+1)-1=х+3/х+19
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