Число 100 разделите на части обратно пропорцианальным числам 2 и 3. Выберите 1 из эти?? чисел: 50, 45, 35, 40, 42
Математика
Число 100 разделите на части обратно пропорцианальным числам 2 и 3. Выберите 1 из эти?? чисел: 50, 45, 35, 40, 42
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100:(2+3)=20 100/20×2=10 100/20×3=15 там в ответе что то верного ответа нет
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