Число 200 увеличили на 1/10 этого числа,полученный результат уменьшили на его 1/10.Получилось ли сново 200?Проверьте
Математика
Число 200 увеличили на 1/10 этого числа,полученный результат уменьшили на его 1/10.Получилось ли сново 200?Проверьте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да так как в первом случае 1\10 это положительное число а в другом -1\10 и их можно сократить
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