Число 24 можно представить в виде суммы трех восьмерок, а число 30 – тремя пятерками: 5х5+5. Можно ли выразить числа 24 и 30 тремя другими цифрами, используя знаки математических действий? Если да, то покажите все варианты.
Математика
Число 24 можно представить в виде суммы трех восьмерок, а число 30 – тремя пятерками: 5х5+5. Можно ли выразить числа 24 и 30 тремя другими цифрами, используя знаки математических действий? Если да, то покажите все варианты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30=6*6-6 24=не знаю((
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