Число 24 можно представить в виде суммы трех восьмерок, а число 30 – тремя пятерками: 5х5+5. Можно ли выразить числа 24 и 30 тремя другими цифрами, используя знаки математических действий? Если да, то покажите все варианты.

Математика

Число 24 можно представить в виде суммы трех восьмерок, а число 30 – тремя пятерками: 5х5+5. Можно ли выразить числа 24 и 30 тремя другими цифрами, используя знаки математических действий? Если да, то покажите все варианты.

Автор: Гость