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Число 3 является делителем числа 81
Число 3 является делителем числа 81
Ответ(ы):
Ответил Гость:
8+1=9 ,9 делится на 3 ,значит и 81 делится на 3
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