Число 301011 может существовать в системах счисления с основаниями:А) 2 и 10 Б) 4и3 В) 4и8 ??) 2 и 4
Информатика
Число 301011 может существовать в системах счисления с основаниями:А) 2 и 10 Б) 4и3 В) 4и8 ??) 2 и 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ В) 4 и 8, т.к. в двоичной и троичной системах не может использоваться цифра 3
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