Число 301011 может существовать в системах счисления с основаниями:А) 2 и 10 Б) 4и3 В) 4и8 ??) 2 и 4

Информатика

Число 301011 может существовать в системах счисления с основаниями:А) 2 и 10 Б) 4и3 В) 4и8 ??) 2 и 4

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