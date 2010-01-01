Число 354 разделено на 3 части так, что вторая составляет 15% первой, а третья 20% второ??. Меньшая часть равна Пожалуйста, срочно надо

Математика
Число 354 разделено на 3 части так, что вторая составляет 15% первой, а третья 20% второ??. Меньшая часть равна Пожалуйста, срочно надо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х первая часть 0,25х вторая 0,2*0,25х=0,05х третья х+0,25х+0,05х=377 1,3х=377 х=290 большая 0,25*290=72,5 средняя 290*0,05=14,5 третья (меньшая)
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