Число 354 разделено на 3 части так, что вторая составляет 15% первой, а третья 20% второ??. Меньшая часть равна Пожалуйста, срочно надо

Математика

Число 354 разделено на 3 части так, что вторая составляет 15% первой, а третья 20% второ??. Меньшая часть равна Пожалуйста, срочно надо

Автор: Гость