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Число 3.9 увеличить на 3.5%
Число 3.9 увеличить на 3.5%
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3,9*3,5/100=0,1365 3,9+0,1365=4,0365
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