Число 76 составляет 40% от данного числа. Найди среднее арифметическое этих чисел?
Математика
Число 76 составляет 40% от данного числа. Найди среднее арифметическое этих чисел?
Ответ(ы):
Гость:
Данное число это (76/40)*100=190. Если я правильно поняла, то нужно найти среднее арифметическое чисел 76 и 190. Среднее арифметическое этих чисел это (76+190)/2=133
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