Число 7980 разложили на простые множители. Чему равна сумма всех этих множителей

Число 7980 разложили на простые множители. Чему равна сумма всех этих множителей

Ответ(ы):

Ответил Гость:
7980  = 2 · 2 · 3 · 5 · 7 · 19  2+2+3+5+7+19=38
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