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Число 7980 разложили на простые множители. Чему равна сумма всех этих множителей
Число 7980 разложили на простые множители. Чему равна сумма всех этих множителей
Ответ(ы):
Ответил Гость:
7980 = 2 · 2 · 3 · 5 · 7 · 19 2+2+3+5+7+19=38
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