Число а разделили на 21, в неполном частном получили 11 и в остатке 14. Найти делимое а
Алгебра
Число а разделили на 21, в неполном частном получили 11 и в остатке 14. Найти делимое а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=21*11+14 А=231+14 А=245 Ответ: делимое а = 245
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