число А составляет 160 процентов от числа В.Сколько процентов составляет число В от числа А?

Математика
число А составляет 160 процентов от числа В.Сколько процентов составляет число В от числа А?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A 1.6    B  1 1/1.6= 0.625  т е 62,5 %  
Гость:
Так как число А составляет 160 процентов от числа В, то А=1,6В 1,6В - 100% В -       х% х=100В/1,6В=62,5% В составляет 62,5% от числа А
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