число А составляет 160 процентов от числа В.Сколько процентов составляет число В от числа А?
Математика
число А составляет 160 процентов от числа В.Сколько процентов составляет число В от числа А?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A 1.6 B 1 1/1.6= 0.625 т е 62,5 %
Гость:
Так как число А составляет 160 процентов от числа В, то А=1,6В 1,6В - 100% В - х% х=100В/1,6В=62,5% В составляет 62,5% от числа А
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