Число А в 4 раза меньше числа В. На сколько процентов число А меньше числа В?

Математика
Число А в 4 раза меньше числа В. На сколько процентов число А меньше числа В?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%:4=25% -составляет А от В 100%-25%=75% - разница между числами. Ответ: на 75%
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