Число электронов во внешнем электронном слое атома ядро которого содержит 18 прот??нов, равно 1)6 2)2 3)4 4)
Химия
Число электронов во внешнем электронном слое атома ядро которого содержит 18 прот??нов, равно 1)6 2)2 3)4 4)
Ответ(ы):
Гость:
Протоны равны номеру элемента. 18 номер- это аргон. Аргон- это инертный газ. То есть он завершил свой внешний слой, следовательно, у него нет электронов на внешнем слое.
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