Число молекул газа в одном кубическом см при 0°С и давления 760мм рт.ст. равно 27 000 000 000 000 000 000.Запишите это число в стандартном виде.

Математика
Число молекул газа в одном кубическом см при 0°С и давления 760мм рт.ст. равно 27 000 000 000 000 000 000.Запишите это число в стандартном виде.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27 000 000 000 000 000 000= 2.7*10¹⁹ Сколько нулей - такая и степень, и еще делим на десять(добавляем 1 степень), чтобы максимально упростить
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