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Число на 24 меньше 100
Число на 24 меньше 100
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Если от 100 отнять 24 то получится 76
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