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Число позвонков в шейных отделках позвоночника жирафа и мыши
Число позвонков в шейных отделках позвоночника жирафа и мыши
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Число позвонков в шейных отделов у человека, жирафа и мыши составляет 7
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