Чистописание 3 класс 3 часть : составит текст и записать его.1. Мальчик ахнул от удивления : лягушки были зеленовато-голубые !.2. Лягушки со страхом пучеглазились на мальчика.Он стоял неподвижно.3. Лягушата начали вылезать из т...

Литература

Чистописание 3 класс 3 часть : составит текст и записать его.1. Мальчик ахнул от удивления : лягушки были зеленовато-голубые !.2. Лягушки со страхом пучеглазились на мальчика.Он стоял неподвижно.3. Лягушата начали вылезать из тёмном воды. Вылезли и запели.

Автор: Гость