Чистописание 3 класс 3 часть : составит текст и записать его.1. Мальчик ахнул от удивления : лягушки были зеленовато-голубые !.2. Лягушки со страхом пучеглазились на мальчика.Он стоял неподвижно.3. Лягушата начали вылезать из т...
Литература
Чистописание 3 класс 3 часть : составит текст и записать его.1. Мальчик ахнул от удивления : лягушки были зеленовато-голубые !.2. Лягушки со страхом пучеглазились на мальчика.Он стоял неподвижно.3. Лягушата начали вылезать из тёмном воды. Вылезли и запели.
Ответ(ы):
Гость:
Лягушата начали вылезать из тёмной воды. Вылезли и запели. Мальчик ахнул от удивления: лягушки были зеленовато-голубые! Лягушки со страхом пучеглазились на мальчика. Он стоял неподвижно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Физика
При выкапывании ямки для посадки деревьев мальчик надовил на лопату с силой 100Н.Какую площадь имеет кромка лопаты,если давление на землю оказалось...
Математика