Чистописание 3 класс 3 часть : составит текст и записать его.1. Мальчик ахнул от удивления : лягушки были зеленовато-голубые !.2. Лягушки со страхом пучеглазились на мальчика.Он стоял неподвижно.3. Лягушата начали вылезать из т...

Литература
Чистописание 3 класс 3 часть : составит текст и записать его.1. Мальчик ахнул от удивления : лягушки были зеленовато-голубые !.2. Лягушки со страхом пучеглазились на мальчика.Он стоял неподвижно.3. Лягушата начали вылезать из тёмном воды. Вылезли и запели.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лягушата начали вылезать из тёмной воды. Вылезли и запели. Мальчик ахнул от удивления: лягушки были зеленовато-голубые! Лягушки со страхом пучеглазились на мальчика. Он стоял неподвижно.
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