Читательский дневник лев Николаевич Толстой детство

Лев Николаевич Толстой описывает детство мальчика, который жил в богатой семье. Первые годы своей жизни обучался он на дому. Уроки вёл немец Карл Иванович. Отношение с учителем было довольно напряжённые о чём нам говорит цитата "Положим, - думал я, - я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володи ной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, - прошептал я, - как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка - какие противные!"У юного мальчика был старший брат (Володя) и сестра (Мими). Мальчики учились отдельно от Мими и почти всё время проводили с Карлом. Мими большую часть времени проводила с Матерью. Отца и мать мальчик очень любил. Когда мальчик подрос, отец решил отправить его учиться в Москву. (На что обиделся Карл Иванович) Расставания с матерью были особенно болезненны. Находясь в Москве, мальчик влюбился в красавицу Катеньку. Вскоре, вернуться домой заставили известие о болезни матери. Когда мальчик вернулся домой, она умерла. Известия о её смерти стали огромным ударом.