Чому Антарктида найвищий материк планети

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Середня висота корінний (підлідної) поверхні Антарктиди дорівнює всього 410 метрам, тоді як середня висота поверхні решті материків складає 730 метрів. Однак саме Антарктиду вважають найвищим материком Землі. А справа в тому, що Антарктиду покриває крижаний панцир, середня висота якого 2040 метрів (в 2,8 рази більше середньої висотиповерхні всіх інших материків). Поблизу Південного полюса товщина крижаного панцираАнтарктиди досягає 3800 метрів. Загальна маса замороженої води, зосередженої внайвищому материку Антарктиді, складає 30 мільйонів кубічних кілометрів. Під її вагою земна кора на цьому материку прогнулася до 950 метрів. Тому, Антарктіду називають самий високим материком Землі!