Чому дорівнює напруга між точками,якщо поле виконує роботу 30мкДж переміщуючи заряд 6мКл

Чому дорівнює напруга між точками,якщо поле виконує роботу 30мкДж переміщуючи заряд 6мКл

Ответ(ы):

Ответил Гость:
U=A/q, U=0,00003/0,006=0,005 В
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