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Чому Кайдашиха й Мотря не змогли вжитися в одній хаті?
Чому Кайдашиха й Мотря не змогли вжитися в одній хаті?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Кайдашиха хотіла контролювати Мотрю у всьому а Мотря хотіла бути господинею у хаті
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