Чому теплопровідність пухкого снігу менша ніж злеглого?

Чому теплопровідність пухкого снігу менша ніж злеглого?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Потому что пышный снег содержит много воздуха, а воздух -плохой проводник тепла.
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